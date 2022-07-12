Дольщики ЖК «Северный» не могут получить свои квартиры. В доме 15 этажей. Договоры участия в долевом строительстве заключили 142 человека. По контракту они должны были въехать в многоэтажку

Дольщики ЖК «Северный» не могут получить свои квартиры. В доме 15 этажей. Договоры участия в долевом строительстве заключили 142 человека. По контракту они должны были въехать в многоэтажку еще в 20-м году. Сроки строительства продлевались. В итоге сдачу объекта дольщики ждали в апреле. Но Ростехнадзор здание не принял. Нашлись недоделки. И для их устранения нужны