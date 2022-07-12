Дольщики ЖК «Северный» не могут получить свои квартиры. В доме 15 этажей. Договоры участия в долевом строительстве заключили 142 человека. По контракту они должны были въехать в многоэтажку
<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2022-dolshhiki-zhk-severnyj-boyatsya-ne-poluchit-svoi-kvartiry-na-zastrojshhika-zaveli-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">Дольщики ЖК «Северный» боятся не получить свои квартиры. На застройщика завели уголовное дело</a> - Дольщики ЖК «Северный» не могут получить свои квартиры. В доме 15 этажей. Договоры участия в долевом строительстве заключили 142 человека. По контракту они должны были въехать в многоэтажку
[url=https://33live.ru/novosti/12-07-2022-dolshhiki-zhk-severnyj-boyatsya-ne-poluchit-svoi-kvartiry-na-zastrojshhika-zaveli-ugolovnoe-delo.html]Дольщики ЖК «Северный» боятся не получить свои квартиры. На застройщика завели уголовное дело[/url] - Дольщики ЖК «Северный» не могут получить свои квартиры. В доме 15 этажей. Договоры участия в долевом строительстве заключили 142 человека. По контракту они должны были въехать в многоэтажку