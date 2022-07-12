В Россию обезьянью оспу привез молодой человек, который недавно побывал в Европе. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, пишет . Биоматериалы, взятые у заболевшего, ..

В Россию обезьянью оспу привез молодой человек, который недавно побывал в Европе. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, пишет ."Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян", – цитирует Роспотребнадзор .Молодого человека изолировали в больничной палате, к счастью, инфекция протекает в легкой форме, как сообщают . Уже установлен круг знакомых заболевшего, все находятся под наблюдением медиков.