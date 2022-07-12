Где во Владимирской области получить новую профессию бесплатно? В России продолжает действовать федеральный проект «Содействие занятости» по переобучению граждан, испытывающих ..

Где во Владимирской области получить новую профессию бесплатно?В России продолжает действовать федеральный проект «Содействие занятости» по переобучению граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 24 000 образовательных программ. Принять участие могут разные категории – от пенсионеров до студентов. Важно, что оффлайн-переобучение проводиться совершенно бесплатно.Жители Владимирской области тоже имеют шанс воспользоваться помощью государства, чтобы получить самые востребованные на локальном рынке труда профессиях. Подробнее об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом рассказали представители двух крупнейших вузов – ВлГУ и владимирского филиала РАНХиГС.Стать слушателем может любой желающий: пенсионеры, люди предпенсионного возраста мамы в декрете и те, у кого есть дети до семи лет, молодежь до 30 лет, в том числе и выпускники вузов, отслужившие в армии, а также работники, находящиеся в зоне риска увольнения в связи с новыми экономическими обстоятельствами. По словам Олега Рузевича, заместитель директора владимирского филиала РАНХиГС, это не окончательный список:«Перечень категорий постоянно расширяется. Совсем недавно совместно с Центром занятости населения Владимирской области мы провели совещание, где как раз поднимался этот вопрос – об увеличении числа категорий, которым будут доступны бесплатные программы переквалификации. Ведь цель проекта - подготовить жителей области к тому, чтобы они могли либо трудоустроиться, либо сохранить свою занятость».Стоит отметить, что программы переподготовки в областном центре действуют не первый год.«На базе ВлГУ существует институт переподготовки. Он предлагает достаточно большое количество бесплатных программ. Например, часть из них связана с переобучением молодых мам. Предлагаемые программы направлены на подготовку кадров в различных сферах деятельности. Женщины, вышедшие из декрета и желающие сменить род деятельности, могут получить все необходимые навыки, - отметила Елена Давлетярова, доцент кафедры информационных технологий ВлГУ.«Ежегодно программы переподготовки во владимирском филиале РАНХиГС проходят более 2 000 слушателей, 1 500 из которых – муниципальные служащие. Для них разработаны программы различного уровня и профиля. В общей сложности мы реализуем более 60 курсов подготовки и повышения квалификации. В федеральном проекте «Содействие занятости», который продлится до 2024 года, РАНХиГС участвует уже второй год. В этом году мы предлагаем 12 программ и планируем набрать 231 слушателей», - рассказал Олег Рузевич.Как отмечают эксперты, программы переобучения весьма популярны среди владимирцев:«В прошлом году мы переобучили 237 человек. Столько было выделено по квоте. И мы бы подготовили гораздо больше, если бы еще были места. В этом году желающих тоже много, так как люди понимают, что для смены работы или сохранения занятости необходимы новые знания, новые компетенции», - уточнил Олег Рузевич.Кстати, проект привлекает все больше организаций-партнеров. С РАНХиГС активно сотрудничают– Ковровская государственная академия, Владимирский институт развития образования, владимирский филиал Российского института развития кооперации. Они обучают по тем программам, которые не реализуются на базе филиала РАНХиГС, но весьма интересны и востребованы. А это почти 50 направлений.По итогам обучения соискатели получат документ о новой квалификации, что помогает быстрее найти работу. Но главное, что это абсолютно бесплатно. Подробную информацию можно найти на сайтах вузов – ВлГУ и РАНХиГС, а также в Центре занятости населения Владимирской области и на портале «Работа России».