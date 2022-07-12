Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия ураганного ветра. Его порывы достигали 18 метров в секунду, шли дожди.

Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия ураганного ветра. Его порывы достигали 18 метров в секунду, шли дожди.Сотрудники коммунальных служб распиливают и вывозят поваленные деревья. Также демонтируются поврежденные конструкции во дворах и на улицах.Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.Водосточная сеть столицы справляется с объемами выпадающих осадков. В любой момент к устранению последствий дождей готовы приступить 300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники.Сотрудники Мосводостока при необходимости могут обеспечить оперативный пропуск воды. Они реагируют на заявки москвичей.Сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду сохранится 12 июля. Возможны кратковременные дожди и грозы.Жителей столицы просят быть предельно внимательными на улице. Пешеходам рекомендуют обходить опоры ЛЭП, не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров, оставлять транспорт на крытых паркингах и подальше от деревьев.Накануне в Москве из-за непогоды закрыли парки. Заведениям общепита рекомендовали приостановить работу летних веранд.Непогода обрушилась на столицу в воскресенье, 10 июля. В больницы с травмами разной тяжести 10 человек, один погиб.