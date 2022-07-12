Команда студентов из Коврова заняла второе место на соревнованиях беспилотного транспорта. В Нижегородской области прошли Всероссийские полевые испытания беспилотных робототехнических

Команда студентов из Коврова заняла второе место на соревнованиях беспилотного транспорта. В Нижегородской области прошли Всероссийские полевые испытания беспилотных робототехнических систем «РОБОКРОСС – 2022». Эти соревнования включают в себя испытания беспилотных транспортных систем: техника выполняла задание на специально оборудованной трассе полигона. Команды должны были справиться с параллельной парковкой, перпендикулярной парковкой задним ходом, распознаванием дорожных знаков