Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы омикрона, – ..

"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", – цитирует рекомендации оперштаба .Отмечается, за прошлую неделю в столице количество выявленных случаев ковида выросло на 57%. Правда, процент госпитализаций довольно низкий, так что ситуация находится под контролем, пишет .Как отмечает , рост заболеваемости связан с распространением неопасного подштамма "омикрона". За минувшие сутки в Москве выявили 559 новых заболевших.