Ей предстоит выплатить 30 тысяч рублей.

В Муроме за дискредитацию армии России оштрафовали женщину, которая оставила на автомобиле с буквой Z записку с текстом «убийца женщин и детей». Сумма санкций составила 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.По версии правосудия, 22 апреля с 13 до 13:10 у магазина «Евроспар» на улице Московской гражданка разместила под «дворником» чужой машины записку с надписью: «Убийца женщин и детей» с изображением перевёрнутой буквы Z.Личность автора записки установили. На А. Аббасову составили административный протокол и передали дело в суд.«Своими действиями на обеспечила публичную демонстрацию текста. При этом из объяснений муромлянки следует, что ей известно, что латинская буква является символом СВО. Таким образом она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ на Донбассе», - уточнили в суде.Решение может быть обжаловано.