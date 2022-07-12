Восстановление привычного облика начнётся после утверждения проекта.

Во Владимире после урагана покосился крест на Троицкой церкви. Пострадало крепление и обшивка купола.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике подчеркнули, что восстановление крепления начнётся незамедлительно. Решено провести первоочередные противоаварийные работы. Они обеспечат сохранность объекта и безопасность окружающих. Для этого к памятнику архитектуры подогнали пожарный подъемно-спасательный автомобиль. Работы ведутся.Восстановление привычного облика начнётся после утверждения проекта. Угрозы разрушения объекта культурного наследия нет.Сейчас на территории Троицкой церкви располагается Музей хрусталя и стекла XVIII–XXI веков.