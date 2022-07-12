Пожар в дачном доме в СНТ «Новая жизнь» Камешковского района унес жизнь 69-летнего мужчины ночью 12 июля. Следком РФ по Владимирской области проведет проверку. Вызов в спасательную службу

Пожар в дачном доме в СНТ «Новая жизнь» Камешковского района унес жизнь 69-летнего мужчины ночью 12 июля. Следком РФ по Владимирской области проведет проверку. Вызов в спасательную службу поступил около 00:10. К прибытию пожарных дом горел по всей площади, вызов поступил слишком поздно. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 24 кв.м. На пепелище здания обнаружили