Во Владимире за халатность завели уголовное дело на приставов, которые с 2017 года не могут добиться сноса гостиницы «Панорама». Об этом 12 июля сообщили в региональной прокуратуре. Владельцев

Во Владимире за халатность завели уголовное дело на приставов, которые с 2017 года не могут добиться сноса гостиницы «Панорама». Об этом 12 июля сообщили в региональной прокуратуре. Владельцев обязали до 31 декабря 2017 года демонтировать гостевой дом. Высота здания, располагающегося в историческом центре Владимира, превышала допустимые нормы. В начале января, убедившись, что хозяин этого делать