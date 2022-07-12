Торжества состоятся 16 июля. Специальные гости праздника: исполнительница народных песен Марина Девятова и заслуженный артист России Вячеслав Малежик.
В Суздале 16 июля в Музее деревянного зодчества состоится ХХ юбилейный День огурца. Об этом сообщили в пресс-службе ВСМЗ.
События будут следовать одно за другим, начиная с 12 часов. Откроет пиршество - торжественное шествие, которое пройдёт от центральных ворот музея к главной сцене.
Участников праздника ждут: гастрономические и ремесленные ряды, мастер-классы, дегустация огуречных разносолов, конкурсы, яркие фотозоны, много музыки, песен и забав.
Специальные гости праздника: исполнительница народных песен Марина Девятова и заслуженный артист России Вячеслав Малежик.
В праздничном концерте также примут участие эстрадно-джазовый ансамбль Фортуна Брасс из Москвы, Ансамбль позитивной музыки PARNAS - город Рязань, а также творческие коллективы из Владимирской области: Группа «DEVI4NIK», вокальная группа «FORMANTA», VLADIMIR PERCUSSION GROUP, Folk cover mix group «REDWIFE».
Полная программа праздника выглядит следующим образом:
Центральная площадка
12.00 – 12.05
Праздничное шествие от ворот Музея деревянного зодчества к главной сцене праздника
12.05 – 12.10
ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)
12.10 – 12.25
Торжественное открытие XX-го юбилейного праздника Огурца
12.25 – 12.45
ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)
12.45 –13.00
Праздничный конкурс «Огуречный безмен»
13.00 – 13.15
Вокальная группа «FORMANTA» (г. Владимир).
13.15 – 13.35
ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)
13.35 – 13.45
Огуречный хоровод
13.45 – 13.55
Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP» (г. Владимир)
13.55 – 14.15
Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)
14.15 – 14.30
Праздничный конкурс «Малосольные танцы»
14.30 – 14.45
Вокальная группа «FORMANTA» (г. Владимир)
14.45 – 14.55
Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP (г. Владимир)
14.55 – 15.15
Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)
15.15 – 15.30
Конкурс огуречных частушек «Огуречный баттл»
15.30 – 15.50
Folk cover mix group «Redwife» (г. Вязники)
15.50 – 16.00
Праздничный конкурс «Огуречный обжора»
16.00 – 16.10
Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP (г. Владимир)
16.10 – 16.30
Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)
16.30 – 16.40
Запуск куклы-огурца в небо
16.40 – 16.55
Группа «DEVI4NIK» (г. Владимир)
16.55 – 17.10
Праздничный конкурс: «Огуречная викторина»
17.10 – 17.30
Группа «DEVI4NIK» (г. Владимир)
17.30 – 18.15
Специальный гость праздника – эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик
18.15 – 19.00
Специальный гость праздника – Посол Русской культуры в странах мира, исполнительница народных песен Марина Девятова и шоу-балет Яр-дэнс.
12.00 – 17.30
Мастер-классы по засолке огурцов и дегустации /Дом из села Тынцы/
12.00 – 17.30
«Огуречные игры и состязания», «Подушечные битвы» и другие забавы
12.00, 13.30, 15.00
Мастер-класс «Акила огуречник и Акулина огуречница» /Дом с мезонином из села Тынцы/ продолжительность 60 мин. (6+)
14.30, 15.30, 16.30
Мастер-класс «Веселый огуречик»/ Дом из села Васенина/ продолжительность 60 мин. (6+)
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