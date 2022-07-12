Торжества состоятся 16 июля. Специальные гости праздника: исполнительница народных песен Марина Девятова и заслуженный артист России Вячеслав Малежик.

В Суздале 16 июля в Музее деревянного зодчества состоится ХХ юбилейный День огурца. Об этом сообщили в пресс-службе ВСМЗ.События будут следовать одно за другим, начиная с 12 часов. Откроет пиршество - торжественное шествие, которое пройдёт от центральных ворот музея к главной сцене.Участников праздника ждут: гастрономические и ремесленные ряды, мастер-классы, дегустация огуречных разносолов, конкурсы, яркие фотозоны, много музыки, песен и забав.Специальные гости праздника: исполнительница народных песен Марина Девятова и заслуженный артист России Вячеслав Малежик.В праздничном концерте также примут участие эстрадно-джазовый ансамбль Фортуна Брасс из Москвы, Ансамбль позитивной музыки PARNAS - город Рязань, а также творческие коллективы из Владимирской области: Группа «DEVI4NIK», вокальная группа «FORMANTA», VLADIMIR PERCUSSION GROUP, Folk cover mix group «REDWIFE».Полная программа праздника выглядит следующим образом:Центральная площадка12.00 – 12.05Праздничное шествие от ворот Музея деревянного зодчества к главной сцене праздника12.05 – 12.10ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)12.10 – 12.25Торжественное открытие XX-го юбилейного праздника Огурца12.25 – 12.45ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)12.45 –13.00Праздничный конкурс «Огуречный безмен»13.00 – 13.15Вокальная группа «FORMANTA» (г. Владимир).13.15 – 13.35ФОРТУНА БРАСС Российский эстрадно-джазовый ансамбль (г. Москва)13.35 – 13.45Огуречный хоровод13.45 – 13.55Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP» (г. Владимир)13.55 – 14.15Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)14.15 – 14.30Праздничный конкурс «Малосольные танцы»14.30 – 14.45Вокальная группа «FORMANTA» (г. Владимир)14.45 – 14.55Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP (г. Владимир)14.55 – 15.15Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)15.15 – 15.30Конкурс огуречных частушек «Огуречный баттл»15.30 – 15.50Folk cover mix group «Redwife» (г. Вязники)15.50 – 16.00Праздничный конкурс «Огуречный обжора»16.00 – 16.10Ансамбль VLADIMIR PERCUSSION GROUP (г. Владимир)16.10 – 16.30Ансамбль позитивной музыки PARNAS (г. Рязань)16.30 – 16.40Запуск куклы-огурца в небо16.40 – 16.55Группа «DEVI4NIK» (г. Владимир)16.55 – 17.10Праздничный конкурс: «Огуречная викторина»17.10 – 17.30Группа «DEVI4NIK» (г. Владимир)17.30 – 18.15Специальный гость праздника – эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик18.15 – 19.00Специальный гость праздника – Посол Русской культуры в странах мира, исполнительница народных песен Марина Девятова и шоу-балет Яр-дэнс.12.00 – 17.30Мастер-классы по засолке огурцов и дегустации /Дом из села Тынцы/12.00 – 17.30«Огуречные игры и состязания», «Подушечные битвы» и другие забавы12.00, 13.30, 15.00Мастер-класс «Акила огуречник и Акулина огуречница» /Дом с мезонином из села Тынцы/ продолжительность 60 мин. (6+)14.30, 15.30, 16.30Мастер-класс «Веселый огуречик»/ Дом из села Васенина/ продолжительность 60 мин. (6+)Ярмарка мастеровБолее 60 народных умельцев со всей России представят свои изделия художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.