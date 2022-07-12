Передача от ВТБ другим брокерам индивидуальных инвестиционных счетов с иностранными ценными бумагами, возможность осуществления сделок с которыми ограничена в связи с недружественными ..

Передача от ВТБ другим брокерам индивидуальных инвестиционных счетов с иностранными ценными бумагами, возможность осуществления сделок с которыми ограничена в связи с недружественными действиями США и иных иностранных государств, не оказывает влияния на реализацию права на получение клиентами инвестиционных налоговых вычетов.В рамках перевода активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами к другим ведущим российским финансовым организациям ВТБ вел активную работу с российскими регуляторами для того, чтобы перевод ИИС не повлиял на возможность получения налоговых вычетов по ним.Комплексные решения, реализованные ВТБ, позволили клиентам брокера сохранить активы на фоне ограничительных мер США, Великобритании и ЕС. В частности, с Минфином РФ и ЦБ РФ была проработана процедура сохранения возможности получения инвестиционного налогового вычета, если профессиональным участником осуществлена передача другому профессиональному участнику всех активов, учитываемых на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору на ведение ИИС в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.