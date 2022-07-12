В 47 районах столицы не появилось новых проектов с начала года.

В 47 районах столицы не появилось новых проектов с начала года.В конце прошлого года застройщики анонсировали новые жилые комплексы на территории 89 районов в старых границах Москвы. Однако в 47 районах так и не началась реализация ни одного нового корпуса. Без новых проектов остались даже такие востребованные у строительных компаний районы, как Нижегородский и Останкинский.В кризисных условиях девелоперы стараются минимизировать риски. Они отдают предпочтение районам, которые пользуются стабильным спросом у покупателей и где еще остался хороший выбор свободных участков.В течение первой половины 2022 года продажи начались в 171 корпусе на территории 46 районов «старой» Москвы. В списке локаций появилось четыре новых района, где в прошлом году строительство не велось: Чертаново Центральное, Северное Медведково, Бибирево и район Северный.Более трети корпусов возводится всего в четырех районах. На юге активно застраиваются Даниловский район и Нагатино-Садовники, на западе – Очаково-Матвеевское, на северо-западе – Хорошево-Мневники.Так, если в конце прошлого года в районе Очаково-Матвеевское в реализации было 26 корпусов, то сейчас предложение выросло до 42 корпусов. Больше всего домов входит в состав кварталов Vangarden и «Новое Очаково».В районе Нагатино-Садовники с начала года продажи стартовали в 15 новых домах, восемь из которых входят в состав проекта «».