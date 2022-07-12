Вечером 11 июля в разгар сильнейшей жары небо над Владимирской областью затянулось, и начался сильнейший ливень со шквалистым ветром, сносившим практически все на своем пути. Многие жители

Вечером 11 июля в разгар сильнейшей жары небо над Владимирской областью затянулось, и начался сильнейший ливень со шквалистым ветром, сносившим практически все на своем пути. Многие жители региона переживали, что нас ожидает что-то похожее на недавнее стихийное бедствие в столице, где по данным СМИ погибли трое и пострадали около 20 человек. К счастью, ураган во