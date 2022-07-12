В России после пандемии наблюдается интересное явление – люди переселяются.

В России после пандемии наблюдается интересное явление – люди переселяются.Россияне массово переезжают за город на летний период или навсегда. Об этом говорит свежая статистика по продажам загородных домов.Согласно свежим данным продаж в сфере недвижимости, спрос на готовые загородные дома увеличился на 50 процентов за последние полгода. Более трех тысяч граждан взяли кредиты на покупку дачи или дома.Объем сделок по загородной недвижимости приблизился к 15,5 миллиарда рублей и почти на 70% превысил итог первого полугодия прошлого года.Чаще всего люди покупали дачи из Москвы и области, а также жители Ростовской области и Татарстана. Хорошие показатели также в Краснодарском крае и в Новосибирске. В среднем люди берут кредит на 20 лет."Число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растет", – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Эксперты ожидают, что в ближайшее время такая тенденция продолжится.Ранее "Дни.ру" сообщали, что спрос на ипотеку в Москве постепенно снижается. Люди стали реже брать кредиты на покупку своего первого жилья. Гораздо реже граждане стали брать в ипотеку вторую и третью квартиры, только если для улучшения жилищных условий.