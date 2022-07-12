Благодаря «Ростелекому», на «Первом канале» прошла трансляция концерта ко Дню семьи, любви и верности, который состоялся 8 июля в Муроме Владимирской области. Цифровой провайдер проложил

Благодаря «Ростелекому», на «Первом канале» прошла трансляция концерта ко Дню семьи, любви и верности, который состоялся 8 июля в Муроме Владимирской области. Цифровой провайдер проложил к месту проведения праздника километр волоконно-оптического кабеля, чтобы выступления российских звезд мог увидеть каждый желающий. День семьи, любви и верности в 2022 году Указом Президента РФ получил статус официального праздника. 8