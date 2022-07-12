За последние дни в регионе произошло три трагедии.

Во Владимирской области на 12 июля с начала купального сезона утонули 13 человек, в том числе 5 детей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.В Меленках 8 июля в пруду в районе дома 25 по улице Академика Королёва утонула девочка 2008 года рождения. На поверхность её достали очевидцы трагедии. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.На следующий день в Коврове 17-летний парень. Юноша не умел плавать, но сиганул в воду из лодки за 5-6 метров до берега. По данному факту проводится доследственная проверка.В Гусь-Хрустальном 11 июля погиб 24-летний мужчина. Он зашёл в воду и не вышел. Тело позднее достали спасатели.Сотрудники МЧС в очередной раз призывают владимирцев не купаться пьяными, следить за детьми и не залезать в воду в плохом самочувствии.При возникновении опасных ситуаций следует незамедлительно звонить 101 или 112.