Россия – мчащийся на Восток красный скакун, где Санкт-Петербург это жопа коня, иронизирует петербургский предприниматель Евгений Пригожин, демонстрируя журналисту издания Невские новости картину с картой страны в виде лошади.

"Россия – мчащийся на Восток красный скакун", где Санкт-Петербург это "жопа коня", иронизирует петербургский предприниматель Евгений Пригожин, демонстрируя журналисту издания картину с картой страны в виде лошади.Бизнесмен рассказал, что это изображение ему подарил знакомый художник. По его словам, Москва представляет собой мощный бицепс бедра, который приводит коня в движение, а Кавказ — это копыта, которыми он бьет по Западу."И лишь Санкт-Петербург – это жопа, даже не вся жопа, а именно очко", — отметил Пригожин.Предприниматель в интервью "Невским новостям" напомнил, что на протяжении трех месяцев Северная столица буквально "утопала" в отходах из-за провала мусорной реформы губернатора Александра Беглова. По словам бизнесмена, похожая ситуация когда-то происходила и в Милане, но власти смогли все быстро исправить. Однако Смольный решил бороться с проблемой по-другому."В нашем городе борются с мусором другим образом: например, Александр Дмитриевич усы сбрил", — добавил Пригожин.В итоге ситуация с мусором в Северной столице продолжает оставаться напряженной. А петербургские чиновники думают лишь о своей личной выгоде, считает предприниматель.Ознакомиться с полным интервью можно на сайте издания "".