Она пыталась научиться плавать.

В Меленках 13-летняя девочка утонула при попытке научиться плавать. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По данным следствия, 8 июля в 15 часов в компании двух сверстниц она пришла на пруд. Глядя на подруг, девочка решила самостоятельно научиться плавать, но стала тонуть. Знакомые пытались спасти утопающую, но одна из девочек тоже едва не ушла под воду.В результате взрослые достали потерпевшую на поверхность и попытались оказать первую медицинскую помощь. Однако прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть.Ведомство проводит доследственную проверку гибели ребёнка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.