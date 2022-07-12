Фигурантов отправили под домашний арест, либо заключили под стражу.

Во Владимире сотрудников ВлГУ обвиняют в 11 млн рублей. Подробностями дела, в котором фигурируют должностные лица ВУЗа, поделились в УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, в июле 2020 года у гендиректора коммерческой фирмы Г.А. Евстюнина возникла «бизнес-идея» о хищении средств по одной из федеральных программ. Его сообщниками стали руководитель ещё одной компании и трое представителей Владимирского госуниверситета.Последние подготовили документацию с обоснованием закупки технологической оснастки для высокоточной лазерной обработки поверхностей деталей машиностроения, а также финансово-хозяйственной документации для согласования с Минобрнауки. ВУЗ заключил четыре договора о поставке. При этом отсутствовала сама необходимость закупки оборудования. Однако техническое оснащение все-таки произвели. Оборудование поставили по завышенной цене. В Минобрнауки ушёл отчёт об успешной реализации проекта.Афера вскрылась и 14 июня, два сотрудника ВлГУ и бизнесмен задержаны, ещё один подельник отпущен под подписку о невыезде.На всех завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантов отправили под домашний арест. Впоследствии Евстюнина заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.