Сотрудников Владимирского государственного университета обвиняют в мошенничестве, повлекшим хищение 11 млн рублей. Об этом рассказали в региональном УФСБ 12 июля. По данным следствия, летом

Сотрудников Владимирского государственного университета обвиняют в мошенничестве, повлекшим хищение 11 млн рублей. Об этом рассказали в региональном УФСБ 12 июля. По данным следствия, летом 2020 года гендиректор владимирской компании Евстюгин Г.А придумал, как похитить средства, выделяемые по госпрограмме. Вместе с еще одним бизнесменом и тремя сотрудниками ВлГУ они придумали план, по которому университету фактически навязали