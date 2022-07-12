Накануне в Южно-Сахалинске мужчина пытался скрыться от полицейских.

Накануне в Южно-Сахалинске мужчина пытался скрыться от полицейских.В понедельник вечером, 11 июля, в Южно-Сахалинске 31-летний водитель иномаркиToyota Corolla ехал по Транзитной улице. Он привлек внимание сотрудников ГИБДД выключением фар. Правоохранители потребовали, чтобы мужчина остановил машину, но тот, подъехав к Котиковой улице, вышел из иномарки, подбежал к мосту и спрыгнул в реку.Как рассказали УГИБДД УМВД по Сахалинской области, молодой человек, пытавшийся скрыться от полицейских, сломал ногу. На место подъехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Мужчины отправили в больницу. Как оказалось, у него не было прав на управление автомобилем. Отмечается, что он находился в трезвом состоянии.