Специалисты «Владимирэнерго», МЧС и коммунальных служб ликвидируют последствия бури. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Вечером 11 июля через Владимирскую область прошел грозовой фронт. Во Владимире шёл сильный ливень с грозой, градом и ураганным ветром. В городе, а также в Суздальском и Судогодском районах с корнем вырваны несколько деревьев. Местами оборваны линии электропередач. На Октябрьском проспекте Владимира с дома сорвало крышу.Специалисты «Владимирэнерго», МЧС и коммунальных служб ликвидируют последствия бури. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.Как сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы, в ликвидации последствий стихии задействовано несколько бригад в количестве 30 человек, транспортные средства и погрузчик.Уборка проведена по следующим адресам:Напомним, что энергетики сформировали оперативный штаб и 95 бригад быстрого реагирования, в составе которых 337 человек и 152 единицы техники. Они укомплектованы необходимым оборудованием.Сообщать об аварийных отключениях света и повреждении энергообъектов можно номеру: 8-800-220-0-220.