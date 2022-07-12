Тройное ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошло на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 12 июля. В результате аварии пострадал 60-летний водитель

Тройное ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошло на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 12 июля. В результате аварии пострадал 60-летний водитель грузовика. ДТП случилось в 15:50 на 352 км дороги Р-132. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, 45-летняя женщина за рулем Hyundai не уступила на перекрестке дорогу