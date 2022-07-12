По предварительной информации, трагедия произошла в результате замыкания проводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ночь с 11 на 12 июля в Камешковском районе на территории СНТ «Новая жизнь» во время пожара погиб мужчина. Следователи разбираются в деталях трагедии.Первоначально о возгорании сообщили в МЧС. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения - 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Они потушили пламя на площади 24 квадратных метра. На пепелище обнаружен труп 69-летнего мужчины.Дознаватель МЧС устанавливает причину пожара. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.Как уточнили в пресс-службе Следкома, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, трагедия произошла в результате замыкания проводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.