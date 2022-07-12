Женщина фиктивно трудоустроила на должность сторожа свою знакомую и выписывала работникам завышенные стимулирующие выплаты.

В Кольчугино заведующая детским садом подозревается в растрате более 415 тысяч рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Женщина фиктивно трудоустроила на должность сторожа свою знакомую. Далее она вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные данные для начисления зарплаты, которая уходила на расчетный счёт заведующей.Вдобавок, на протяжении 4,5 лет руководитель издавала приказы о завышенных стимулирующих выплатах двум работникам учреждения.В результате женщина присвоила около 415 тысяч рублей.Причастность к совершению преступлений злоумышленница не отрицает.Расследование дела продолжается.