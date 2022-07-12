Сейчас работа кипит сразу на 2 крупных объектах.

Не секрет, что на воплощение одного из важнейших федеральных проектов «Комфортная городская среда» в нашем регионе заложили весьма солидную сумму – 481,5 млн. рублей. Значительная часть средств (более 417 миллионов) поступила из федеральной казны.Деньги уже направили в дело – во всех районах Владимирской области сейчас кипит активная работа. Благоустроено уже 30 объектов из 100 запланированных. Новый облик должны обрести 35 общественных пространств и 65 городских дворов.О том, как идёт работа на объектах в городе Воинской славы Коврове рассказал депутат Государственной Думы Игорь Игошин, который является региональным куратором этого федерального проекта.- Проинспектировал реализацию проекта в городе воинской славы Коврове. Здесь в этом году продолжаются работы на крупном объекте в парке «Экскаваторостроителей» и сквере у ДК «Родина». Однозначно, и эти общественные зоны отдыха для жителей, украсят город, создадут атмосферу уюта. Благодаря федеральной программе, преследующей цель создания удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан, в том числе, и в одном из крупных городов моего избирательного округа, появились любимые точки отдыха людей такие как Кукушкин пруд, Сквер родителей, сквер Оружейников, сквер на улице Зои Космодемьянской, сквер им. С.К. Никитина. Были облагорожены и приобрели новый вид территории Площадей Победы и 200-летия Коврова, - написал народный избранник на своей странице в социальной сети.Он также подчеркнул особую важность того, что проекты утверждаются непосредственно местными жителями. «Им виднее, какие общественные места надо привести в порядок, какой, в конечном итоге, вид они должны иметь. Наша командная работа даёт свои результаты - Ковров преображается. Работаем дальше!», - написал депутат.