13-летняя девочка утонула в пруду на улице Академика Королева в городе Меленки 8 июля. Следком проведет проверку по факту гибели ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным

13-летняя девочка утонула в пруду на улице Академика Королева в городе Меленки 8 июля. Следком проведет проверку по факту гибели ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, около 15:00 девочка с двумя подругами пришли на пруд. Погибшая пыталась научиться плавать, но в какой-то момент начала тонуть. Девочки бросились спасать подругу и чуть не утонули