Во Владимире начали устанавливать большой детский городок в Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте. Его площадь составит более 700 кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии 12 июля. На

Во Владимире начали устанавливать большой детский городок в Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте. Его площадь составит более 700 кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии 12 июля. На площадке для детей разного возраста установят различные тематические комплексы, канатные дороги, качели, карусели и небольшой комплекс с тренажерами. Согласно контракту, детский городок должен быть готов не позднее 15 августа.