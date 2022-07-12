В Подмосковье на портале Добродел продолжается голосование за за организацию сервиса пассажирских перевозок по требованию НамПоПути. За две недели, как сообщает , свой выбор уже сделали ..

В Подмосковье на портале "Добродел" продолжается голосование за за организацию сервиса пассажирских перевозок по требованию "НамПоПути". За две недели, как сообщает , свой выбор уже сделали более 12 тысяч человек. Наиболее активно за запуск сервиса голосуют жители Ленинского округа, Мытищ и Наро-Фоминска.В жилых комплексах, которые наберут наибольшее число голосов, будет рассмотрена возможность организовать новый сервис по требованию. Он дополнит работу регулярного общественного транспорта и улучшит транспортную доступность густонаселенных ЖК с железнодорожными станциями и метро, пишет .