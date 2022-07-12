По заказу мэрии на 700 квадратных метрах подрядчик смонтирует игровые комплексы для ребят разного возраста, канатные и сетчатые конструкции, качели, карусели и комплекс для спортивных тренировок.

В Патриотическом сквере Владимира начался монтаж элементов нового детского городка. Работы должны завершиться не позднее 15 августа.По заказу мэрии на 700 квадратных метрах подрядчик установит игровые комплексы для ребят разного возраста, канатные и сетчатые конструкции, качели, карусели и комплекс для спортивных тренировок. Площадку оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием.Ранее, на первом этапе благоустройства, общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника. Аллею украсили более 160 новых деревьев: кедры, клёны и липы.