В Санкт-Петербурге состоялся главный турнир года по роллер-спорту. В нём приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны. По итогам первенства России владимирец Тимофей

В Санкт-Петербурге состоялся главный турнир года по роллер-спорту. В нём приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны. По итогам первенства России владимирец Тимофей Бахмуцкий завоевал золото в дисциплине скоростной слалом. Это вид роллер-спорта, в котором спортсмен на роликовых коньках под музыку выполняет технико-артистические элементы на площадке, установленной линиями специальных небольших конусов. В чемпионате