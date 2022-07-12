Жители улицы Студенческой недовольны качеством благоустройства муниципальной дороги. Речь идет об этом дорожном отрезке между домом номер 16г по Студенческой и поворотом на 1-й Кирпичный

Жители улицы Студенческой недовольны качеством благоустройства муниципальной дороги. Речь идет об этом дорожном отрезке между домом номер 16г по Студенческой и поворотом на 1-й Кирпичный проезд. Асфальт здесь уложили, но на этом дорожные работы закончились. Среди недовольных – местный предприниматель Егор Сигунов. На этой улице у него две торговые точки – так что в его