Начальник Росгвардии по Владимирской области генерал-майор Андрей Медведев подчеркнул, что военные вернулись без потерь.

Во Владимир вернулись участники спецоперации на Украине. О встрече военнослужащих рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.На пути следования в Покрове колонну встречали воспитанники патриотического клуба «Миротворец» и сотрудники местного отделения вневедомственной охраны. На территории Управления росгвардейцев ожидало руководство, коллеги, ветераны, молодежь, родные и близкие.Начальник Росгвардии по Владимирской области генерал-майор Андрей Медведев подчеркнул, что военные вернулись без потерь. Он вручил личному составу ценные подарки.После заслуженного отдыха бойцывернутся к выполнению служебных обязанностей.