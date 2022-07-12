Начальник Росгвардии по Владимирской области генерал-майор Андрей Медведев подчеркнул, что военные вернулись без потерь.
Во Владимир вернулись участники спецоперации на Украине. О встрече военнослужащих рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.
На пути следования в Покрове колонну встречали воспитанники патриотического клуба «Миротворец» и сотрудники местного отделения вневедомственной охраны. На территории Управления росгвардейцев ожидало руководство, коллеги, ветераны, молодежь, родные и близкие.
Начальник Росгвардии по Владимирской области генерал-майор Андрей Медведев подчеркнул, что военные вернулись без потерь. Он вручил личному составу ценные подарки.
После заслуженного отдыха бойцывернутся к выполнению служебных обязанностей.