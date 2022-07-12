Во Владимире группа инициативных спортсменов начала проводить регулярные занятия по аджилити. Это сравнительно новый вид кинологического спорта с собакой. Говоря простым языком, спортсмен

Во Владимире группа инициативных спортсменов начала проводить регулярные занятия по аджилити. Это сравнительно новый вид кинологического спорта с собакой. Говоря простым языком, спортсмен вместе со своим четвероногим другом проходит своеобразную “полосу препятствий” на время. Хозяин подает собаке команды голосом и жестами. Чем-то это напоминает конкур, только вот снарядов гораздо больше. Собаки преодолевают различные препятствия: барьеры,