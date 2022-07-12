Расследование уголовного дела, а также ввод многоэтажки в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры.

Во Владимире на бывшего руководителя СЗ «СтройКом» по статье о злоупотреблении полномочиями. Дело касается строительства 17-этажного многоквартирного дома на 1-ой Пионерской.По условиям договоров квартиры подлежали передаче дольщикам. Ключи от недвижимости владимирцам должны были вручить в августе 2020 года.Однако бывший руководитель компании-застройщика передал одному из собственников земельного участка под застроенной территорией право требования недвижимого имущества с ООО СЗ «СтройКом» в указанном многоквартирном доме в размере более 50 млн рублей без фактической оплаты. Из-за этого фирма не достроила МКД в срок.По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Сейчас объект почти готов, застройщиком устраняются недостатки.Расследование уголовного дела, а также ввод многоэтажки в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры.