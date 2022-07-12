Прокуратура считает, что судебные приставы не приняли исчерпывающих мер по демонтажу гостевого дома.

Во Владимире по результатам прокурорской проверки на судебных приставов возбуждено уголовное дело о халатности при сносе гостиницы «Панорама».Определением Владимирского областного суда от 27 сентября 2017 года на четверых граждан возложена обязанность в срок до 31 декабря 2017 произвести демонтаж гостевого дома. На собственников завели исполнительные производства.«Осознавая, что должники самостоятельно не собираются сносить объект, о чем гласило многократное привлечение их к административной ответственности и перенос сроков, судебные приставы не принимали мер к исполнению решения суда», - уверены в прокуратуре.Сотрудники УФССП ограничивались рейдами и наложением запрета на выезд из страны. А в 2019 году представитель службы вынес незаконное постановление о закрытии дел о сносе. В результате у собственников появилась возможность использовать недвижимость в коммерческих целях и на протяжении нескольких лет получать прибыль.Все что накопала прокуратура отправили в следственные органы. В результате появилось уголовное дело.Напомним, что активная фаза сноса отеля началась в 2021 году, когда здание отключили от газа. В 2022 власти поставку воды. В свою очередь, хозяин «Панорамы» к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой пресечь, по его мнению, незаконные действия приставов. Однако, как мы видим, прокуратура Владимирской области подтверждает, что демонтаж производится на законных основаниях.