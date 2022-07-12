Сейчас энергетики устраняют последствия стихии на коммуникациях в 0,4 кВ по индивидуальным заявкам жителей.

Во Владимирской области бригады специалистов «Владимирэнерго» завершили восстановление электросетей 6-10 киловольт, которые были оборваны во время урагана. Свет вновь вернулся в дома владимирцев. Сейчас энергетики устраняют последствия стихии на коммуникациях в 0,4 кВ по индивидуальным заявкам жителей.Вечером 11 июля в регионе прошла, которая и стала причиной перебоев в электроснабжении.Напомним, что энергетики сформировали оперативный штаб и 95 бригад быстрого реагирования, в составе которых 337 человек и 152 единицы техники. Они укомплектованы необходимым оборудованием и находятся в режиме повышенной готовности. Продолжается мониторинг обстановки.Сообщать об аварийных отключениях света и повреждении энергообъектов можно номеру: 8-800-220-0-220.