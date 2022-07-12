По итогам шести месяцев 2022 года более трех тысяч заемщиков оформили в ВТБ кредиты на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос почти на 50%. Объем сделок ..

По итогам шести месяцев 2022 года более трех тысяч заемщиков оформили в ВТБ кредиты на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос почти на 50%. Объем сделок приблизился к 15,5 млрд рублей и примерно на 70% превысил результат за первое полугодие 2021 года.Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости стали Москва и область (3,5 млрд), Республика Татарстан (1,5 млрд), Ростовская область (812 млн рублей), Краснодарский край (около 630 млн рублей) и Новосибирская область (620,5 млн). Средний чек практически не изменился и составил 4,8 млн рублей по итогам июня. На том же уровне остался и средний срок кредита - около 20 лет.«После повышенных темпов роста рынка во время пандемии ситуация в сегменте загородной недвижимости стабилизировалась. Однако число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растет. С началом сезона мы видим стабильное увеличение интереса заёмщиков к таким объектам: в мае спрос вырос на 20% к апрелю, в июне - почти на 70% к маю. По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжится, на что может повлиять очередное смягчение условий кредитования и дальнейшая реализация сезонного спроса», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.