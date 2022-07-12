Эксперты банка ВТБ стали кураторами одного из проектов научно-технологической программы «Большие вызовы-2022» образовательного центра «Сириус». В рамках трека «Большие данные, ..

Эксперты банка ВТБ стали кураторами одного из проектов научно-технологической программы «Большие вызовы-2022» образовательного центра «Сириус». В рамках трека «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» талантливые старшеклассники со всей России разрабатывают проект по созданию аналитического сервиса на базе открытых данных.«ВТБ системно поддерживает российские образовательные центры и ведущие университеты страны. На протяжении многих лет банк активно сотрудничает с центром «Сириус», создавая среду для развития талантов и получения молодым поколением образования, соответствующего самым высоким мировым стандартам качества, банк инвестирует в человеческий капитал и будущее России», — отметила заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.Участники «Больших вызовов», объединившись в команды по 4-6 человек, в течение трех недель работают над задачей по модели полного жизненного цикла разработки инноваций: от анализа тематики и формулирования требований к результату до защиты проекта.В ходе работы над предложенной ВТБ задачей участники познакомятся с подходами деления текста на тематики с помощью инструментов машинного обучения для последующего анализа и разметки. В завершение команда попробует применить разработанные модели кластеризации к сырым текстам из социальных сетей, а также разработает веб-сервис разведочного анализа данных с элементами конвейера моделей.«Выполнение предложенной нами задачи требует фундаментальных знаний, поэтому все участники программы прошли серьезный предварительный отбор. Мы считаем важным поддерживать талантливых ребят, растить высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи. Участие в нашем проекте — это возможность для одаренных школьников проявить себя», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.Команда экспертов ВТБ выступает партнером «Больших вызовах» с 2020 года. Участие в образовательной программе позволяет талантливым школьникам получить уникальный опыт применения предметных знаний и практических навыков в профессиональной деятельности в формате проектной работы.Итоги работы над проектом, предложенным банком ВТБ в рамках программы «Большие вызовы», будут подведены в конце июля 2022 года.