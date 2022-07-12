Александр Масляков не поедет на Встречу выпускников КВН-2022 в Екатеринбург.

Александр Масляков не поедет на "Встречу выпускников КВН-2022" в Екатеринбург.Когда начался 61-й сезон КВН, несменного ведущего Алекандра Маслякова зрители не увидели. Вместо него первые игры провели Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и Валдис Пельш. Невольно возник вопрос: неужели артиста вычеркнули из Клуба Веселых и Находчивых?Конечно же, нет, ведь он является не просто ведущим, а руководителемтелепередачи. Однако зимой 80-летний Масляков заразился коронавирусом и самоизолировался.Он болел и поэтому первые игры нового сезона КВН он пропустил. Во время третьейигры 1/8 финала мэтр вернулся на сцену.Но недолго поклонники радовались. На "Встрече выпускников КВН-2022" в ЕкатеринбургеАлександра Васильевича заменил Валдис Пельш. В недавней беседе с известным изданием 55-летний телеведущий не смог сказать, почему произошла смена ведущих. По словам Пельша, он не задавал лишних вопросов, когда ему предложили провести игру.Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков является руководителем и ведущим КВН почти 60 лет, а также основателем телевизионного творческого объединения "АМиК". На встречу выпускников Клуба артист не приедет впервые.