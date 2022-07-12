Филипп Киркоров так и не обрел счастье с женщиной, все так же оставаясь холостяком.

Филипп Киркоров так и не обрел счастье с женщиной, все так же оставаясь холостяком.Как известно, поп-король российской эстрады был женат всего однажды – на Алле Пугачевой. Однако их брак развалился, а Примадонна нашла счастье в отношениях с молодым комиком Максимом Галкиным, с которым Филипп Киркоров ее и познакомил.В итоге Алла Борисовна не расстается с новым супругом, с которым вместе воспитывает детей. А вот ее бывший муж до сих пор одинок: музыкант страдает по ушедшей любви и не скрывает, что заменить ее уже никто не может. Но была в жизнь артистка женщина, которая смогла встать на место Примадонны, благодаря похожим личным качествам. Речь идет о домработнице певца по имени Люся, которая трудилась в его доме не один год.Женщина, вспоминая счастливую жизнь с Филиппом Киркоровым, говорит, что не только Алла Пугачева знала его наизусть, но еще и она. Более того, она всегда безоговорочно любила своего начальника, а он ее в ответ. Неудивительно, что Люся объявила себя возможной невестой поп-короля – в шутку, конечно."А женится Филипп, может быть, лет через десять только на мне..." – с иронией сказала домработница артиста.Сейчас Люся уже не трудится на благо музыканта. И, говорит, если бы позвал, то вряд ли вернулась. Женщина уверяет, что сделать это не позволяет здоровье: мол, то рука болит, да и вообще, за свою жизнь помощница Филиппа Киркорова уже наработалась.