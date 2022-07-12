В Кольчугино заведующая детским садом подозревается в растрате в крупном размере. Женщина присвоила 415 тысяч рублей, сообщили в региональном Следкоме 12 июля. По данным следствия, в ноябре 2016

В Кольчугино заведующая детским садом подозревается в растрате в крупном размере. Женщина присвоила 415 тысяч рублей, сообщили в региональном Следкоме 12 июля. По данным следствия, в ноябре 2016 года заведующая фиктивно устроила знакомую на должность сторожа в детский сад. Фактически не появлявшаяся на работе сотрудница получала зарплату вплоть до декабря 2017 года. Такую же схему