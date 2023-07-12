Власти опубликовали результаты проверки, которая состоялась в учреждении после жалоб родителей.

Владимирские власти не обнаружили антисанитарии или плохих условий содержания детей в лагере «Олимп». Чиновники опубликовали результаты проверки, которая состоялась в учреждении после жалоб родителей.Напомним, что ранее в телеграм-канале Ксении Собчак было опубликовано несколько постов, в которых владимирцы сообщали о ряде нарушений в работе базы отдыха. Заместитель министра образования Елена Янина провести проверку. Директор лагеря все обвинения. И вот, спустя несколько дней власти обнародовали официальные итоги выездной проверки.«Мебель в комнатах и отрядах, сантехника в санитарных узлах в исправном состоянии. Замки на дверях в рабочем состоянии, протечек крыши не зафиксировано. В местах общего пользования размещены бутыли с питьевой водой. Горячая вода в кранах, в умывальниках и душевых есть. Специфический запах присутствует из-за высокого содержания железа в воде, которая поступает в лагерь. Вопросы, связанные с обеспечением воды, связаны со старой системой водоснабжения. В текущем году лагерь получит на модернизацию 25 млн рублей. Часть денег потратят на устранение проблем с водой», - уточнили в министерстве.В пищеблоке комиссия также не обнаружила недочётов. С 9 июля в лагерь заехала новая смена ребят.Впрочем, Ксения Собчак продолжает добавлять масла в огонь, публикуя новые комментарии родителей, чьи дети оказались недовольны качеством воды и еды. При этом никто из них до сих пор не написал заявление в прокуратуру. Думается, что именно надзорное ведомство могло бы поставить точку в этой истории.Добавим, что жаловаться на качество летнего детского отдыха и оздоровления можно на горячую линию Белого дома по номерам: +7 (4922) 77-14-06, +7 (4922) 77-14-12.