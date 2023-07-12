Смотрите в дайджесте:– Облизбирком подвел итоги выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание– Роспотребнадзор области поделился результатами молочных проверок– Кинотеатр

Смотрите в дайджесте:– Облизбирком подвел итоги выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание– Роспотребнадзор области поделился результатами молочных проверок– Кинотеатр «Художественный» передали области, там снова собираются показывать фильмы– Владимирский спортсмен победил в 9 этапе Кубка России по ралли– В области прошли всероссийские соревнования по русским тройкам