Памятник архитектуры пустует уже более 10 лет.

Кинотеатр и земля под ним перешли в собственность Владимирской области. Об этом сообщил Александр Авдеев.«Планируем отреставрировать объект и использовать его по назначению. Он будет передан на баланс «Киноцентра», - пояснил губернатор.Глава региона добавил, что на проектирование, реставрацию и оснащение учреждения власти намерены привлечь не только местные средства, но и федеральные. Однако конкретные сроки восстановления объекта культурного наследия не называются.Напомним, что здание построено в 1788 году. Памятник архитектуры пустует уже более 10 лет.