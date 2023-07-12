Стройка стоит. Попытка обанкротить Игоря Другова оказалась провальной. Дело дошло до первого арбитражного апелляционного суда, но иск остался не удовлетворен. Дмитрий Киркин, дольщик 5

Стройка стоит. Попытка обанкротить Игоря Другова оказалась провальной. Дело дошло до первого арбитражного апелляционного суда, но иск остался не удовлетворен. Дмитрий Киркин, дольщик 5 корпуса ЖК “Дуброва Парк-2” Банкротом не признали, но, тем не менее, человек, который банкротом не является, то бишь финансовые средства у человека присутствуют. Почему тогда не строится? Логики никакой. Дольщики намерены