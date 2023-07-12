Данная опция позволяет увеличить полезную площадь жилья.

Данная опция позволяет увеличить полезную площадь жилья.Антресоль может стать отличным решением для малогабаритной квартиры. Обустройство верхнего полуэтажа позволяет увеличить полезную площадь жилья, но важно, чтобы данная перепланировка была узаконена.В первую очередь, необходимо определиться, для чего вообще нужна антресоль. Пространство может быть использовано для спальни, гардеробной, детской, кабинета. Проектирование будет напрямую зависеть от функционального назначения.Проектируя антресоль, важно учесть площадь, которую займет лестница. Даже небольшие винтовые конструкции могут занять до 2 кв. м. Лестница не должна препятствовать проходу и сильно выделяться из интерьера.Далее следует решить, антресоль какого типа будет обустроена. Конструкции могут быть безбалочными и опираться на капитальные стены, балочными или комбинированными. Последний вариант стоит дороже, зато он самый надежный и не требует устанавливать колонны на нижнем уровне.Антресоль необходимо зарегистрировать в госорганах. По закону, верхний полуэтаж должен быть не выше 1,8 м и не занимать более 40% от всей площади квартиры. До начала строительства надо получить техническое заключение, подтверждающее, что несущие конструкции подходят для обустройства антресоли.Обустраивая антресоль, не стоит забывать о комфорте. Для отопления рекомендуется использовать теплый пол, а не радиатор. Обеспечить циркуляцию воздуха поможет вентиляционный канал со смежной комнатой. По краям полуэтажа для безопасности стоит установить либо бортики, либо полноценные ограждения.