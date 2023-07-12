Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров – личность неординарная. Но такое веяние моды перебор даже для него.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров – личность неординарная. Но такое веяние моды перебор даже для него.В мире шоу-бизнеса экстравагантным стилем в одежде и аксессуарах стабильно отличаются одни и те же люди. В России лидером остается 56-летний исполнитель хита "Цвет настроения синий". Филипп Киркоров буквально провоцирует публику своими нарядами за гранью посредственности. Поэтому некоторые считают его фриком.Однако специфическая тенденция в мире моды, о которой пишет , чересчур смелая даже для нашего поп-короля. Грилзы — огромные накладки на зубы от скульптора-ювелира Адриана Флореса не позволяют даже закрыть рот, но уже стали трендом у западных звезд "с перчинкой".Кажется, Киркорову и не снилось настолько странное украшение. Грилзы делают золотыми и серебряными, с камнями и без. "Сегодня такие аксессуары носят чаще всего музыканты для поддержания образа", — отмечает создатель странных накладок.Отмечается, что процесс изготовления изделий сугубо индивидуальный. Так что если Филипп Киркоров однажды додумается вставить себе шокирующие зубные украшения, которые не дают челюстям смыкаться, ему придется брать у стоматолога слепок. Все остальная работа ложится на плечи скульптора-ювелира, начиная от чертежа и заканчивая полировкой готовых грилзов.