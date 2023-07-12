Муромский саперный спецназ участвует в СВО. Губернатор Александр Авдеев вместе с главами городов...

Муромский "саперный спецназ" участвует в СВО.Губернатор Александр Авдеев вместе с главами городов и районов области посетил элитное формирование военных в Муроме - первую гвардейскую инженерно-сапёрную бригаду.Военные провели для них экскурсию по подразделению и продемонстрировали уровень своей подготовки. Элитное формирование Инженерных войск ВС РФ сформировали 9 лет назад. В состав бригады входит батальон штурма и разграждения, который называют "сапёрным спецназом". На её вороружении стоят образцы современной специализированной техники. В настоящее время воины-сапёры принимают участие в специальной военной операции.Фото: Правительство Владимирской области.